Приметы и традиции 20 августа: сегодня наши предки прощались с летом

20 августа в народе на честь двух святых отмечали праздник Марины-Пимены. В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.
Сегодня по традиции готовили и подавали на стол пироги с малиной. Мужчины приговаривали, в шутку: "Марины - не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, подчистую выберут". Урожай сахарной ягоды начинал сходить на нет.
Именно 20 августа приходило время, когда окончательно нада прощаться с летом и встречать осень. Также на Марину-Пимену начинало желтеть листья и нужно начинать сев озимой пшеницы.
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Приметы 20 августа
Зима будет теплой, если на дубах много желудей.
Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро - будет хорошая погода.
Увидеть аиста, что летит - к счастью, здоровью и хорошему урожаю.
Если птица сидит на одном месте, это предвещает болезни.
Аист, который стоит на одном месте, - к богатому урожаю.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя гулять на улице ночью этого дня - можно надолго заболеть.
Нельзя принимать быстрые решения.
20 августа церковь чтит двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина. Пимен Многоболезненного родился в XI в, с детства был больным и слабым ребенком.
Мученик Марин вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище он разрушил жертвенник и при всех исповедал себя христианином. За что ему отрубили голову.
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