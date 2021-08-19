Приметы и традиции 20 августа: сегодня наши предки прощались с летом

Увидеть аиста, что летит - к счастью, здоровью и хорошему урожаю. Фото: pixabay.com

20 августа в народе на честь двух святых отмечали праздник Марины-Пимены. В этот день люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.

Сегодня по традиции готовили и подавали на стол пироги с малиной. Мужчины приговаривали, в шутку: "Марины - не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, подчистую выберут". Урожай сахарной ягоды начинал сходить на нет.

Именно 20 августа приходило время, когда окончательно нада прощаться с летом и встречать осень. Также на Марину-Пимену начинало желтеть листья и нужно начинать сев озимой пшеницы.

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Приметы 20 августа

Зима будет теплой, если на дубах много желудей.

Утренний туман после восхода солнца 20 августа рассеивается достаточно быстро - будет хорошая погода.

Увидеть аиста, что летит - к счастью, здоровью и хорошему урожаю.

Если птица сидит на одном месте, это предвещает болезни.

Аист, который стоит на одном месте, - к богатому урожаю.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя гулять на улице ночью этого дня - можно надолго заболеть.

Нельзя принимать быстрые решения.

20 августа церковь чтит двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина. Пимен Многоболезненного родился в XI в, с детства был больным и слабым ребенком. Мученик Марин вдохновленный пламенной любовью ко Христу Спасителю, на одном из праздников в идольском капище он разрушил жертвенник и при всех исповедал себя христианином. За что ему отрубили голову.