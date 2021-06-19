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воскресенье, 20 июня 2021 06:50

Приметы 20 июня: что категорически нельзя делать на Троицу

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Приметы 20 июня: что категорически нельзя делать на Троицу
20 июня отмечают день Федота Урожайника, а в этом году - еще и Зеленое воскресенье. Фото: Ольга Стенько

Сегодня у христиан восточного обряда одно из самых больших религиозных праздников - день Святой Троицы. В народе этот праздник называют Зеленое воскресенье и имеют для него особые традиции.

Так, принято с самого утра пойти на праздничное богослужение в церковь и освятить там полевые цветы, зеленые ветви березы и клена, а также аира - длинные листья болотной травы. Растение имеет приятный запах и ним, наравне со свежескошенной травой, устилають полы в храмах и в домах.

Освященные в церкви букетики полевых цветов высушивают и держат до следующей Троицы как домашний оберег за иконой. Прежде чем положить новый засушенный троицкий оберег, старый сжигают.

Очень полезно умываться росой, которая выпала на Зеленое воскресенье. Троицкая роса считается полезной для здоровья, которая дарит молодость на долгие годы.

На Троицу принято устраивать застолья, к которому приглашать всех родственников, друзей и близких. Этот день никогда не бывает постным, поэтому стол накрывают богатый. Непременным атрибутом всегда был каравай. С ним связана еще одна традиция: мелкие кусочки каравая, испеченного на Троицу, засушивали. И добавляли к свадебного каравая - такие действия принесут счастье, мир и согласие молодой семье.

Здесь также есть особый смысл: на Троицу часто ходили свататься. Наши предки, заслав сватов на Троицу, женились на Покрову, в октябре.

Что нельзя делать на Троицу

А вот жениться в этот день нельзя. Также нельзя работать на огороде, в поле, на даче - выполнять любые земляные работы, а также убирать, шить, стирать. Троица - день для молитвы, праздники и времени, проведенного с близкими.

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Ежегодно 20 июня при народному календарю отмечают день Святого Феодота.

Именно со дня Феодота наконец, начинали ходить на водоемы для купания - до этого считалось, что злые духи, как водяные и русалки, могут потянуть человека под воду. По поверью, святой Федот в свой день ходит по берегам рек с острым серпом в руках и пугает русалок - если какая попытается причинить зло людям, Федот обрежет ей длинные волосы и избавит силы. Только прежде чем заходить в воду, следует помолиться Федоту о защите.

Также в этот день молились святой Феодот о хорошем урожае. Поэтому еще одно название его дня Федот Урожайник.

Кроме горячих молитв святому, наши предки за погодой пытались прогнозировать урожайным будет лето. Обращали внимание на погоду.

Грохочет гром - к затяжной непогоды. Если слышен грохот в разных местах, то возможно резкое похолодание и град.

Если день дождливый, значит, урожай ржи будет скудным; а если теплый и солнечный, то зерно родит большим, и злака будет много.

Солнечные лучи темнеют - к сильной грозы.

Пчелы на стенках улья сидят - к жаре.

Если ночью не было росы, то жди дождя.

Голуби в ясную погоду укрытия ищут - к осадкам.

Пауки за ночь сети расширили - к теплому и ясного дня.

Вечером громко и долго квакают лягушки - к установлению хорошей погоде.

20 июня именины отмечают Антон, Артемия и Артем, Валерия, Клавдий, Мария, Марк, Степан, Сузанна и Федот.

Чтобы поздравить знакомых с Днем Ангела, можно использовать оригинальные именные стихи.

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