Приметы 15 августа: сегодня узнаем, какая погода будет в сентябре

Сегодня особое внимание стоит уделить лошадям. Фото: pixabay.com

15 августа православная церковь чтит память святого Стефана. Он был первым христианским мучеником, происходил из еврейской диаспоры.

По поверью, какая погода будет в этот день, таким будет и первый месяц осени.

На Руси святого Стефана прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. Последний этап - покос травы, которая отросла на уже скошенных лугах. Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели Степанов венок. Его приносили в дом и вешали в красном углу. Когда в доме кто-то заболел, хозяйка отрывала от венка пучок "мощных трав" и заваривала их, чтобы отогнать болезни. Сила венка сохранялась до следующей весны - до Илларионова дня.

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На Степана особое значение уделяли лошадям, поили их "из серебра". Для этого бросали в воду мелкую серебряную монету, а потом поели животное из шапки, куда тоже клали деньги. После монету доставали из шапки и тайно от всех хоронили в конюшне под яслями до следующего года. Считалось, что от этого лошади становятся покладистыми и перестают бояться нечистой силы. А монета, которую использовали в обряде, часто переходила от отца к сыну.

Народные приметы на 15 августа

Какая погода в этот день - таким будет сентябрь.

Идет дождь - будет хороший урожай.

Дуэт северо-восточный ветер - урожая хлеба не будет.

Какая с утра погода - такая будет и последующие 6 недель.

Новолуние - к дождливой погоде, восходящий месяц - к засухе.

15 августа в церкве отмечают перенесение мощей первомученика Стефана. Перенесение мощей святого первомученика произошло в 428 году. Торжественная передача Киево-Печерской лавре серебряной раки с изображением первомученика и архидиакона Стефана состоялась лишь 19 декабря 2013 года. Сегодня каждый верующий может приложиться к мощам святого Стефана, которые находятся в Свято-Успенском соборе Лавры.