Приложение "Дия" запустило функцию "еВраг" - чем она полезна

Отныне в "Дии" можно сообщать о вражеской технике.Фото: epravda.com.ua

У "Дии" появилась новая функция "Евраг". Посредством нее можно сообщить о передвижении техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram канал "Новости Николаева".

Отныне благодаря "Дии" можно сообщать о концентрации техники оккупантов. Также можно сразу написать в их телеграмм-боте – @evorog_bot.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.