Приходы, которые не захотят к Украинской церкви, должны изменить свои названия - патриарх Филарет

Филарет предупредил о рисках отказа от единения в Уккраинську церковьФото: news.bigmir.net

Поместная Украинская автокефальная православная церковь становится единственной после получения томоса. Нынешняя УПЦ МП перерегистрироваться на украинском экзархат Русской православной церкви.

Об этом заявил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщает Укринформ.

"Или вы присоединяетесь к канонической Украинской православной церкви, а если не хотите - силой никто не будет принуждать. Но вы уже не будете иметь права называться Украинская православная церковь. Они будут иметь право называться украинским экзархатом Русской православной церкви в Украине. Часть Русской церкви останется в Украине. Но влияния она не будет иметь украинское общество. и все будут знать, что это русская церковь, и относиться к ней как к русской церкви", - подчеркнул Филарет.

По процедуре после создания поместной Украинской автокефальной православной церкви предстоит перерегистрация уставов всех православных приходов.

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Патриарх Филарет выразил уверенность, что большинство украинских православных приходов зарегистрируется по Украинской церковью. Она будет в мире второй по численности прихожан после российской, но по активности верующих, религиозностью есть и будет наибольшей.

Он привел пример, что за годы независимости в Украине было построено 4 тыс. Храмов, что является наибольшим показателем в мире.

Напомним, Президент Петр Порошенко 18 апреля официально принял от иерархов УПЦ КП и УАПЦ обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, поддержали это решение. 22 апреля Порошенко сообщил о передаче соответствующих обращений Вселенскому патриархату и начало процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.