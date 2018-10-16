"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника

Кирилл Сазонов: сейчас все украинское общество сидит в окопах. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Война разделила нас на тех, для кого приоритетом является Украина, и на тех, кого сейчас называют ватниками. Это два разных мира.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический аналитик Кирилл Сазонов.

"На украинский митинг все выходят после работы, каждый со своим маленьким флажком. Абсолютно неорганизованные люди, которые просто списались в Фейсбуке, без единого центра влияния. Что касается наших "оппонентов", ни для кого не секрет, что в строго определенное время автобусы из Горловки, Харцызска, Авдеевки будут свозить этих несчастных бюджетников за 200 гривен. Но мы набираем семь тысяч, а они - две. Мы спели гимн, помахали флагами. Люди улыбающиеся и довольные. Пророссийские митингующие же приехали с яйцами и петардами. Они настроены на агрессию", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания

По словам эксперта, в 2014 году маркер был прост: Украина или Россия.

"Тогда не было дилеммы "Порошенко, Тимошенко, Зеленский или Вакарчук". Сейчас общество гораздо более разрозненное. Какая должна быть тарифная политика? Какие правила для среднего и малого бизнеса? Мы спорим из-за этого всего. И в этих спорах забываем о том, что раньше нас объединяло. Я даже немного скучаю по тем страшным временам, когда мы ждали катастрофы. Тогда были единым целым. Именно поэтому и устояли. Движения добровольцев и волонтеров никто в России не мог предвидеть. Но постоянно быть в порыве невозможно. Военные говорят, что армия не может долго сидеть окопах, она должна воевать. Но сейчас все украинское общество сидит в окопах", - добавляет Кирилл Сазонов.

Полное интервью с Кириллом Сазоновым читайте в журнала "Країна" от 18 октября.