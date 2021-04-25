Премьер Шмыгаль заявил, что не будет менять условия карантина на праздники

Люди садятся в общественный транспорт по спецпропускам в Киеве, 15 апреля / Getty Images

На майские праздники модель адаптивного карантина в Украине не будут менять, но украинцам стоит проявить ответственность и избегать массовых скоплений.

Причина в том, что такая модель показала свою эффективность. Об этом на своей странице в facebook написал премьер Денис Шмыгаль.

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"Приближаются важные для украинцев праздника. Важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, который демонстрирует эффективность. На этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним может добавиться еще несколько областей", - пишет глава правительства.

Он напомнил, что на этой неделе обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

"Мы ценим и благодарим ее членам за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - написал Шмыгаль.

Премьер призвал украинский проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники. Соблюдение каждым простых карантинных мероприятий, по словам главы правительства, может уберечь жизнь и здоровье сотен людей.