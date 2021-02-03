Предупреждают о сходе лавин в Карпатах

4 февраля, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). В связи с этим в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", - говорится в сообщении на странице "снеголавинные ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook.

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Автор: facebook.com/lavyny.official Людям советуют воздержаться от походов в горы

Между тем в горах Львовской области 4 февраля ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

16 проводников через горы погибли под лавиной на Эвересте 18 апреля 2014-го. Большинство погибших были шерпами. Эверест является высочайшей вершиной планеты. Его высота - 8 тыс. 848 м.