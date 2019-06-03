Праздники и важные события 4 июня: что отмечают в этот день

Приметой дня считается - если на Василиска прилетело много оводов - к урожаю огурцов Фото: YouTube

4 июня отмечают Международный день невинных детей - жертв агрессии, основанный под эгидой ООН в 1982 году. Дата приурочена к печальному событию в Ливане, когда во время израильского авианалета погибло много детей.

В народе 4 июня отмечают день мифического существа Василиска. В этот день нельзя было заниматься серьезной работой в поле и огороде. Верили, что из всего посаженного сегодня, вырастут васильки, пишет РБК-Украина.

Приметой дня считается - если на Василиска прилетело много оводов - к урожаю огурцов.

Выдающиеся события. В 1800 г в Вашингтоне построили президентскую резиденцию - Белый дом. В 1856 г в Москве учредили Третьяковскую галерею. В 1896 г подписали секретный договор между Россией и Китаем. В 1922 г вышел первый номер советского сатирического журнала "Крокодил".

Родились: Владислав Городецкий, украинский архитектор - в 1863 г, Евгений Мравинский, советский дирижер - в 1903 г, Александр Ильченко, украинский писатель, сценарист - в 1909 г, Василий Литвин, украинский кобзарь - в 1941 г, Анджелина Джоли, американская актриса - в 1975 г.

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Умерли: Джованни Джакомо Казанова, итальянский авантюрист и писатель - в 1798 г, Георгий Милляр, советский актёр театра и кино, известный по ролям в сказках - в 1993 г, Геннадий Попович, украинский футболист - в 2010 г, Эдуард Хиль, советский оперный и эстрадный певец - в 2012 г.

Именины празднуют Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор, Яков.

Студенти і частина інтелігенції Китаю захотіли змінити політичну систему наприкінці 1980-х років. Почалися мирні протести і акції, які переросли в криваві протистояння. 4 червня 1989 року на площі Тяньаньмень в Пекіні китайська армія розігнала масову демократичну демонстрацію. Введені на площу танки відкрили вогонь і буквально їхали по рядах демонстрантів на очах мільйонів телеглядачів. Кількість жертв оцінюється від сотень до кількох тисяч чоловік.