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воскресенье, 29 декабря 2019 15:31

"Правосудие и Революцию достоинства растоптали" - активисты сворачивают акцию под Лукьяновским СИЗО

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&quot;Правосудие и Революцию достоинства растоптали&quot; - активисты сворачивают акцию под Лукьяновским СИЗО
Александр Иванов: Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду - нет. Фото: Общественное

Активисты сворачивают акцию против обмена ексберкутовцев под Лукьяновским СИЗО. Она продолжалась там с вечера субботы. Об этом "Громадському" заявил сокоординатор "Руху опору капітуляції" Александр Иванов.

"Сегодня, когда "беркут" обменяли, было растоптано правосудия и Революция достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду - нет. Акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", - сказал Иванов .

Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане ексберкутовцам, которые находятся в списках на обмен.

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Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех ексберкутовцев для участия в обмене.

Адвокат Игорь Варфоломеев сообщил, что пятеро ексберкутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене удерживаемыми лицами.

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