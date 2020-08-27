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четверг, 27 августа 2020 22:30

Правоохранители обнаружили подпольный цех по производству тестов на коронавирус: фото
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На Харьковщине изготавливали сотни тысяч фальшивых тестов на коронавирус.

Так, в ходе обысков правоохранителям удалось изъять сырье для производства около 400 тыс средств для тестирования на сумму около 12 млн гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ДФС) Украины.

На Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству фальшивых тестов на коронавирус. Фото: Facebook
На Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству фальшивых тестов на коронавирус. Фото: Facebook
На Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству фальшивых тестов на коронавирус. Фото: Facebook
На Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству фальшивых тестов на коронавирус. Фото: Facebook
На Харьковщине обнаружили подпольный цех по производству фальшивых тестов на коронавирус. Фото: Facebook

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"Группа харьковчан наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие Covid-19, которые, в дальнейшем, через подставных физических лиц - предпринимателей поставлялись в лечебные учреждения. В сопроводительных документах на продукцию злоумышленники при этом отмечали легальные места ее изготовления. "на основании постановления суда проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции в результате чего, обнаружено и изъято 200 000 единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства у 400 тыс средств для тестирования на сумму около 12 млн гривен", - сообщили следователи.

До 25 октября количество случаев заболевания коронавирусом в Украине может достичь 360 тыс. Это произойдет, если граждане не будут придерживаться правил карантина.

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