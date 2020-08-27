Правоохранители обнаружили подпольный цех по производству тестов на коронавирус: фото

На Харьковщине изготавливали сотни тысяч фальшивых тестов на коронавирус.

Так, в ходе обысков правоохранителям удалось изъять сырье для производства около 400 тыс средств для тестирования на сумму около 12 млн гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ДФС) Украины.

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"Группа харьковчан наладила подпольное производство наборов для отбора биологического материала для тестирования на наличие Covid-19, которые, в дальнейшем, через подставных физических лиц - предпринимателей поставлялись в лечебные учреждения. В сопроводительных документах на продукцию злоумышленники при этом отмечали легальные места ее изготовления. "на основании постановления суда проведен обыск по месту незаконного изготовления и хранения продукции в результате чего, обнаружено и изъято 200 000 единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства у 400 тыс средств для тестирования на сумму около 12 млн гривен", - сообщили следователи.

До 25 октября количество случаев заболевания коронавирусом в Украине может достичь 360 тыс. Это произойдет, если граждане не будут придерживаться правил карантина.