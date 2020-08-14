Правительство установило новые правила пересечения границы Украины

Украина включала в красный список государства, где количество новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в нашей стране. Фото: Pixabay

Правила въезда в Украину из-за границы снова изменило правительство.

Теперь Кабмин оставил один критерий для определения иностранного государства как "государства со значительным распространением Covid-19", сообщили в постановлении правительства от 12 августа.

По новым правилам, государством с широким распространением коронавируса теперь является такое, в котором количество новых случаев регистрации коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

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До этого существовали два критерия определения государства как такового, где есть значительное распространение коронавируса.

Украина включала в красный список государства, где количество новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышало аналогичный показатель в Украине или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышал аналогичный за предыдущие 14 дней на 30%.

Все прибывшие в Украину из красной зоны обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

В правительстве напоминают, что перечень государств с широким распространением Covid-19 формирует Министерство здравоохранения и пересматривает его каждые семь дней.

Для граждан Украины 42 страны мира открыли границы. На прошлой неделе таких стран было 38, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.Он также рассказал, какие именно страны добавились.