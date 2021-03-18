Пожилые люди имеют выше шанс повторно заразиться Covid-19 - The Lancet

Пенсионеры могут повторно заразиться Covid-19. Фото: Reuters

Люди старше 65 лет, которые переболели Covid-19, с большой долей вероятности могут заразиться коронавирусом повторно.

Пожилые менее устойчивы к вирусу, чем молодежь, показало исследование, опубликованное в научном журнале The Lancet.

Защита в общей популяции от повторного заражения вирусом составляет 80%, что гораздо выше,чем у тех, кто младше пенсионного возраста. Для людей 65+ она составляет примерно 47%, а это означает, что представители такой группы более склонны к повторному заражению.

На естественную защиту пенсионерам полагаться не стоит. Но вакцинация всех групп населения является наиболее надежной для обеспечения защиты от Covid-19.

Данные эксперимента свидетельствуют о важности мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.

Вакцины против Covid-19 имеют гораздо более высокий уровень нейтрализующих антител по сравнению с присутствующими в естественной инфекции. Это дает вакцинированным людям гораздо более длительный и качественный уровень защиты.

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Британский штамм Covid-19 вдвое заразнее за того, что был сразу в Украине. Однако не вызывает больше осложнений, как некоторые заявляют.