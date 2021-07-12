Поздравление с Днем Ангела 18 июля. Кто сегодня именинник

Сегодня праздник месяца. Предки просили подарить им здоровья, счастья и благополучия. Фото: pinterest.com

Православная церковь 18 июля чтит память преподобного Афанасия Афонского. Святой построил храм недалеко от Афона.

День ангела сегодня отмечают Анна, Сергей и Кирилл.

Имя Анна походит с древнееврейского языка и означает "благодать". Главное ее качество - доброта, которая проявляется с детства. Во взрослом возрасте становится опорой для родных, всегда помогает им во всем. Эти женщины артистичны и имеют привлекательную внешность. Они могут быть хорошими учительницами, воспитательницами и врачами. Анна - верная и преданная жена, но никогда не простит измену.

Имя Сергей походит от римского имени Сергиус, что означает "высокий", "высокочтимый". Эти мужчины мужественны и смелы, но способны сопереживать другим. В работе они добросовестные, ответственные, всегда выполняют обещания. Сергей может стать актером, композитором, художником. Любит спокойных и ласковых женщин. В супружеской жизни помогает жене по хозяйству и может уступить лидерство.

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Кирилл с древнегреческого означает "господин", "владыка". Эти мужчины очень любознательны и вежливы с детства. Чрезмерное позитивное мышление может стать причиной их эгоизма, ведь они хотят во всем быть лучшими и не уступают никому. Кирилл любит похвалу, в спорах стремится отстаивать собственное мнение, а не находить истину. Его жена должна быть эффектной и красивой, чтобы стать достойной "партией".

Поздравления для Анны

Не зря тебя Анной решили назвать,

Ведь в имени этом любовь, благодать.

В тебе есть заботливость и доброта,

Для близких ты, Анечка, просто мечта.

Пусть яркая внешность удачу несет,

Твой славный характер к успеху ведет,

Пусть каждый денек украшает задор,

Улыбки друзей и для счастья простор!

Поздравления для Сергея

Тебя, Сергей, я поздравляю!

Хочу удачи пожелать,

Желаю быть тебе не с краю,

А в центре место занимать.

Твой голос, чтобы был услышан,

Заметны были чтоб шаги,

Чтобы друзья тебя любили,

И уважали чтоб враги.

Чтоб не менял своих ты взглядов,

Настойчивым, упорным был

И главную вершину в жизни

Чтоб ты, Серега, покорил.

Поздравления для Кирилла

Пожелать хочу, Кирилл,

Чтоб всегда ты счастлив был,

Целей ловко добивался,

Никогда не огорчался.

Всем на зависть, стал успешным,

Всех высот достиг, конечно,

Отличался мощной силой,

И чтоб жизнь тебя любила!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.