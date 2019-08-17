Появилась реакция Зелинского на трагедию в "Токио Стар"

Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный - владелец так называемого отеля, написал президент. Фото: Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в одесском пожаре 8 человек погибли не из-за войны или обстрелов. По его словам, причиной стали халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, пренебрежительное отношение к человеческой жизни.

"Отвечать будут не только непосредственные виновники пожара. Отвечать будет Вадим Черный - владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", - написал украинский гарант в Фейсбук.

Он отметил, что нельзя ставить собственную прибыль выше человеческие жизни. И выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

"Спасибо спасателям и полиции. Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого "отеля", - добавил Владимир Зеленский.

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В ночь на 17 августа в Одессе вспыхнул отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 10 пострадали.