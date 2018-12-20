Построили за 135 дней: Укрпочта открыла в Полтаве сортировочный цех

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Сегодня в Полтаве Укрпочта открыла сортировочный цех. Построили его за 135 дней.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Помещение на 1500 "квадратов". Имеет несколько сортировочных комнат - для крупных и мелких посылок, прессы.

"Старый цех - весь в дырах. Только крыша занимает 600 '' квадратов". На его ремонт нужны были огромные деньги. Решили, что лучше построить новую сортировочную. Цех решит много вопросов. Главное - ускорит разгрузки машины с посылками. Одновременно принимать 6 грузовиков", - рассказал Андрей Рыжов, директор Полтавской дирекции Укрпочты.

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На открытие цеха приехал Александр Перцовский, первый заместитель Игоря Смелянского.

"Хочется сказать, что новое помещение хорошо оборудованное для работников. Есть душевые, раздевалки. На такую работу можно идти с улыбкой. Строительство стало возможным благодаря инициативе Полтавской дирекции. Приезжали к нам в Киев и настаивали рассмотреть проект. Умеют убеждать", - сказал Александр Перцовский.

Новый сортировочных цех расположен по улице Европейской, 151-А.

Ранее Укрпочта угрожала прекратить выплату пенсий в селах. Ее руководство требовало повысить тариф на доставку. Кроме того, выделить средства, чтобы покрыть убытки от доставки пенсий.