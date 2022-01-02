Посольство Израиля осудило марш в честь Бандеры и требует расследования

Вчера в честь дня рождения Степана Бандеры в Киеве прошел марш. Фото: pixabay

Посольство Израиля осудило марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

Об этом пресс-служба посольства написала в Twitter.

"Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине", - говорится в сообщении.

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Также посольство требует провести расследование антисемитских проявлений, которые имели место во время марша.

В Киеве состоялось факельное шествие, посвященное 113-й годовщине со дня рождения идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры. Подобные марши в Украине проходят ежегодно 1 января.