Последствия отравления Навального могут быть необратимыми

Если человек получил хоть малую дозу фосфорорганического яда, тот не выходит из организма в течение нескольких дней. Это очень длительный, болезненный процесс. Фото: Reuters

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили веществом, подобным "Новичку". Хотя конкретный яд пока неизвестен, последствия для организма от такого отравления могут стать необратимыми.

Об этом и о действии на организм ингибиторов холинэстеразы, которыми отравили Навального, рассказал химик Вил Мирзаянов в интервью "Настоящему времени".

"Если человек получил хоть малую дозу фосфорорганического яда, тот не выходит из организма в течение нескольких дней. Это очень длительный, мучительный процесс - выводить такие вещества из организма. Отравление практически необратимо, к сожалению. Очень много времени - годы нужны для того, чтобы реабилитироваться. Вещества, даже если они распались, наносят большой вред и долго сидят в организме", - отмечает Мирзаянов.

Химик рассказал, что ингибиторы холинэстеразы - это фосфорорганические отравляющие вещества, подавляющие способность управлять мышцами. Полностью восстановиться после отравления ими практически невозможно.

Во времена СССР Мирзаянов был разработчиком яда "Новичок". Позже химик эмигрировал в США, где написал книгу "Государственные тайны: русская программа химического оружия изнутри".

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20 августа Навальному стало плохо в самолете. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. После этого оппозиционера госпитализировали уже без сознания. Берлинская клиника Charite, куда 22 августа привезли на лечение Навального, после проведенных клинических исследований подтвердила, что он был отравлен. Политика отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ему назначили антидот - антропин.