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пятница, 20 ноября 2020 18:48

"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"

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По официальным данным, ежегодно украинцы производят 11 тонн мусора - по 300 кг на человека. Лишь небольшая часть идет на вторичную переработку, остальное попадает на свалки. Изменить эту ситуацию пытается общественная организация "Україна Без Сміття", которая была основана 2015 года. Почему чиновники не хотят помогать и какие сложности возникают в работе - рассказала основательница проекту 42-летняя Евгения Аратовська.

В 2015 году было создано проект "Україна Без Сміття". С чего все началось?

— Сначала не было конкретной цели создать общенациональный проект. Это было больше личное исследование, как сделать сортировку понятным и удобным для себя. Потом узнала, что в нашей стране работает много заводов для переработки вторичных отходов, а контейнеров для сортировки почти нет. Сразу встал вопрос: "Почему же мы по отдельности не собираем бумагу, стекло, ведь так много украинских заводов нуждается в этих ресурсах?".

Мечтала о баках для сортировки возле домов и возможность посещать сортировочные станции, как в Швейцарии. Но со временем поняла, что у нас этого счастья еще долго не будет. Пока есть определенный лоббизм, противостояние мусорного бизнеса, который не хочет прозрачности на рынке, мы получаем наихудший сценарий - захоронение на свалках. Осознала, если не рассказывать людям понятным языком о том, как сделать страну чище, сортируя мусор, у людей может никогда не появиться мысль: "А что, так можно было?".

Если не рассказывать людям понятным языком о том, как сделать страну чище, сортируя мусор, у людей может никогда не появиться мысль: "А что, так можно было?"

Мэры городов еще тогда имели наглость говорить, что у нас не тот менталитет, не европейский. Меня это очень обижало. Хотела доказать, что мы готовы сортировать мусор и делать это для будущей чистой страны.

До того, как переехать в Киев, мы с семьей жили в Хотове под Киевом. И я уже там научилась компостировать пищевые отходы на огороде. Перед переездом в город задумалась: "Как же я теперь буду выбрасывать органику?". Начала искать информацию, как компостировать в квартире, нашла определенные решения. В начале 2015 году создала страницу УБС в Facebook. Заметила, что людям нравится читать о моем опыте сортировки и им хочется узнавать больше. Это поощрило работать в этом направлении дальше.

В конце 2015 года знакомая Наталья Бойко, (позже стала заместителем Министра топлива и энергетики), посоветовала зарегистрировать общественную организацию. Она видела, что у меня незаангажированная позиция в этой теме, которой стоит делиться. Сказала, что так легче будет достучаться до нардепов и чиновников. И 31 декабря 2015 я зарегистрировала ОО.

Когда проект начинался, сколько людей у ​​вас работало?

— У нас был водитель, сортировщица и техник, который прессовал вторсырье, и я. В 2016 году я выиграла премию на 5 тыс. евро. Купила пресс, роклу, автопогрузчик, и арендовала склад на 100 м². Он был забит под потолок вторсырьем. Тогда мне казалось, что это очень много. Сейчас есть состав размером 2 тыс. м² и думаю, что это мало. Сейчас у нас работает более 20 человек. Но если посчитать еще волонтеров и тех, кто работает не на постоянной основе, то до 40 рабочих будет.

Когда начинали сортировать мусор, как к этому относилась семья? Вас поддерживали?

— Когда мама приезжала, не хотела сортировать. Я говорила: "Дети даже сортируют. Это неуважение к нашей семье, ты у нас в гостях". Она игнорировала некоторое время. Как проект развивался и меня начали показывать по ТВ, то мама сама начала интересоваться сортировкой и расспрашивала у меня о каких-то детали и нюансы. Сейчас убеждена, важно — не давить на человека сразу, а показать ему пример.

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Дети приносят из школы тару из-под йогуртов, которые я им даю с собой. Они знают, что некоторые продукты мы никогда не купим, потому что тара для них сделана из пластика, который не подлежит переработке. Они никогда не просят это купить. Для них это норма - покупать только то, что можно потом сортировать.

Муж некоторое время приносил из офиса одноразовые контейнеры. У него на работе доставляют в них пищу. Он мыл эти упаковки в офисе и приносил домой на пересортицу. Позже коллеги начали спрашивать, что он делает. Тоже начали отдавать свои помытые контейнеры на пересортицу. Это было даже забавно и приятно, конечно.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Евгения Аратовська рассказала о сложностях в работе в ОО "Україна Без Сміття"
Евгения Аратовська рассказала о сложностях в работе в ОО "Україна Без Сміття"

Пандемия разрушила планы многих предприятий и принесла убытки. Как карантин повлиял на ваше предприятие?

— Мы прекратили развивать внешние проекты. Например, на различных событиях, массовых мероприятиях и фестивалях. Перед карантином для этого основали проект NoWasteTeam. Консультанты в спецодежде стояли возле контейнеров для сортировки и помогали участникам определенных событий сортировать мусор. Также мы помогали организаторам мероприятий изменить подход на более устойчивое, чтобы не создавать те горы мусора, остающиеся после любого мероприятия. Например, отказываться от пластиковых трубочек, одноразовых стаканчиков и тому подобное.

Также отменились и перенеслись некоторые программы с донорами. Прежде всего, это образовательные offline проекты для детей и молодежи. Во время усиленного карантина все сидели дома.

Во время карантина вы ввели новую услугу "УБС Курьер". Имеет ли она спрос?

— Главная цель в начале карантина была не заработать, а сохранить команду и выплатить зарплаты. Эта услуга нас действительно спасла, потому что позволила иметь оборотные средства. На ней мы почти не зарабатываем, так как для организации процесса с клиентами и пересортицы пакетов нужно много людей и помещений. Для этого даже арендовали новый состав.

Вы проводите лекции и экскурсии. Много желающих узнать больше о сортировке?

— Провожу лекции я и еще два человека в команде. Нас часто приглашают компании, чтобы мы рассказали работникам о сортировке. И им это действительно интересно. Некоторые даже не верят, что сортировать отходы может быть настолько просто.

Феномен нашего проекта в том, что людям не так важно получить от нас услугу, как почувствовать эмоцию внутри

Феномен нашего проекта в том, что людям не так важно получить от нас услугу, как почувствовать эмоцию внутри. Когда сортируешь с УБС, чувствуешь, что становишься частью большой мусорной реформы, которая имеет шансы все в корне изменить. Когда инвестируешь свое время в мытья упаковки, приходишь на сортировочную станцию ​​увешанный пакетами, стоишь в очереди на сортировку, — чувствуешь, что ты не один этого хочешь. Наш проект — это мечта каждого о том, что все может изменится благодаря нашим действиям.

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На экскурсии сейчас из-за карантина приходит мало людей. Проводим лекции дистанционно. Но так не все можешь объяснить. Во время живого общения это получается лучше.

Станция сортировки находится в Киеве. Планируете открыть еще такие станции в других городах?

— Конечно, очень хотим. Но когда мы начали считать, сколько это будет стоить, поняли, что пока не потянем. Сегодня нам приходится оплачивать проект самостоятельно. Этот социальный бизнес только в Facebook выглядит как огромный успех. Но на самом деле держаться в балансе непросто - постоянно должен найти деньги на зарплаты, аренду помещений, расходные материалы, заправку и ремонт авто и тому подобное.

Этот социальный бизнес только в Facebook выглядит как огромный успех

Зарплаты у нас нормальные, рыночные. Считаем, что профессия сортировщиков заслуживает уважения и доказываем, она так же важна, как профессия врача, учителя или мэра. Никогда не хотела иметь дело с волонтерами на постоянной основе и ничего не платить, потому что во-первых, это ненадежность - сегодня волонтер вышел, а завтра передумал, во-вторых - время человека должно быть оплачено, чтобы у него со временем не возникло ощущений, что его использовали.

Изменилось ли отношение людей к проблеме отходов с началом проекту?

— Всегда стараюсь выйти за пределы своего пузыря и смотреть адекватно на положение вещей. Сначала тебе кажется, что все супер, все сортируют. А вышел на улицу и видишь кучу разбросанного мусора. Наше общество сегодня в основном дошло до мысли, что сортировка реально нужна. Люди начали задавать правильные вопросы себе, а потом и власти, которой пришлось обратить на эти вопросы внимание. Теперь обманывать, имитировать сортировки трудно: нужно показывать конкретные действия.

Мнение некоторых министров всегда кто-то может "купить", и никогда не будешь уверен, что завтра они не передумают

Мы постоянно боремся за то, чтобы как можно больше людей узнали о преимуществах раздельного сбора. Держим руку на пульсе, когда принимаются важные решения по вопросам с отходами. Общаемся с депутатами разных фракций. До нашего появления были такие эко-организации, которые считали, что адвокацию надо без медийного огласку осуществлять. Когда мы начали сотрудничать со СМИ и социальными сетями, нам говорили: "Вы что? Надо все делать тихо, это тонкая работа договариваться с министрами". Но мнение некоторых министров всегда кто-то может "купить", и никогда не будешь уверен, что завтра они не передумают. А когда есть медийный давление и поддержка людей, министрам трудно втихомолку протягивать коррупционные решения.

Как поддерживает власть проект "Україна Без Сміття" и ему подобные?

— Иногда шучу: главное, чтобы не мешала. "Власти города" нас идейно вроде поддерживает, а финансово и технически - нет. Есть только гипотезы, почему все так. С одной стороны, мы можем своими сортировочными планами мешать определенным коррумпированным чиновникам, потому что продвигаем полную прозрачность в этом бизнесе. Потому что хотим, чтобы горожане знали, насколько уменьшается объем отходов для захоронения, когда они сортируют (по нашему мнению - уменьшается почти на 40%). Тогда и суммы в платежках должны уменьшиться. Простой пример: если в мусорном баке есть картонные коробки, пластиковые бутылки и другие легкие полимеры, то бак очень быстро наполняется, но его вес остается очень малым. Если с этого бака извлечь все ценные вторичные материалы, то останется почти одна органика, вес которой приблизительно равна ее объему. Перевозчики мусора зарабатывают сегодня на разнице объемов, которые они вывезли из-под домов, и весом мусора, за который фактически уплатили на свалке. Перевозчикам мусора терять этот простой способ заработка очень невыгодно. И поэтому коррумпированные чиновники не хотят поддерживать раздельный сбор и нас.

Перевозчикам мусора терять этот простой способ заработка очень невыгодно

Сколько должно пройти времени для того, чтобы украинцы поняли важность проблемы отходов и начали сортировать мусор на постоянной основе?

— Нужно, чтобы доступ к инфраструктуре сортировки и информации о правилах сортировки был у каждого украинца, неважно - в большом или маленьком городе он живет. Пока система сортировки доступна в больших городах и выглядит как имитация: поставили мусорные баки для разных видов вторсырья, но жители видят, что мусоровоз сбрасывает ценные отходы вместе с остатками, поэтому перестают верить в эту инфраструктуру.

Конечно, надо принять закон о расширенной ответственности производителя, чтобы появился инструмент финансирования раздельного сбора и чтобы обязательным было прозрачние отчетности об объемах сбора вторичного сырья. Это базовое.

Надо, чтобы сменились поколения, в которых сортировка будет ежедневной привычкой

Вообще, эффективная информационно-просветительская работа по сортировке может длиться от 10 до 20 лет, чтобы выйти на желаемый уровень сортировки. Надо, чтобы сменились поколения, в которых сортировка будет ежедневной привычкой.

Конечно, нужен контроль. Когда люди имеют доступ к сортировочной инфраструктуры и знаний по сортировке, сведущие в этом вопросе, но все равно игнорируют раздельный сбор, их надо штрафовать.

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С чего стоит начать сортировать мусор новичкам?

— Сначала посоветовала бы провести небольшой эксперимент и определить, сколько отходов за месяц образуется в вашей семье. Для этого нужно мыть все упаковки и отдельно раскладывать в 4 мусорные пакеты: стекло, пластик, металл и бумагу. Упаковки должны быть настолько чистыми, что как спрятать наполненный пакет под кровать, то вам не будет вонять и не мешать. Как насобирали полные пакеты - отправляйтесь на нашу сортировочную станцию, где консультант поможет вам рассортировать содержание еще по 40 различных контейнерах.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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