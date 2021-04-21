Пошла на пробежку - и оказалась в Киеве. 14-летнюю девушку искали сутки

Полиция смогла установить маршрут девушки. Фото: pinterest.com

В Житомире 14-летняя девушка 20 апреля вышла на пробежку и исчезла.

Тревогу начала бить ее мать, которая не дождалась дочь с тренировки. Девушка ушла из дома в 7 утра.

21 апреля правоохранители разыскали школьницу. Оказалось, что она пошла на свидание с парнем в Киев, сообщает издание "Суббота", ссылаясь на ювенальная превенцию Житомирской области.

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"Полиция сразу начала поиски. В результате полицейские установили, что девушка через интернет-сеть познакомилась с молодым человеком из города Днепра. Из-за конфликтов с матерью она решила уйти из дома и направилась в гости к новому другу", - пишут в сообщении .

Полиция смогла установить маршрут девушки. Она объяснила, что хотела убежать от родителей на свидание.

Двое подростков сбежали из Ивано-Франковского областного центра социально-психологической реабилитации детей. До сих пор их местонахождение неизвестно.