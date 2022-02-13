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воскресенье, 13 февраля 2022 22:50

Посещение Alina Pash оккупированного Крыма – опубликовали документ

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"Суспильное" получило от команды победительницы нацотбора Евровидения-2022 Alina Pash документ от Государственной пограничной службы по пересечению границы с Крымом со стороны Украины.

Об этом сообщило "Суспильное" в Instagram.

"Суспильное" заявило, что информация не подтвердила нарушения правил пересечения границы Украины.

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"Суспильное проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины", - говорится в заявлении.

 

Также "Суспильное" отметило, что обращалось в Государственную пограничную службу Украины, прорабатывая анкеты участников. Но тогда получило ответ, что данные о пересечении границы являются конфиденциальными.

Alina Pash с 2019 года находится в базе "Миротворца" за посещение оккупированного Крыма в 2015 году.

Согласно информации сайта, певица занесена в список из-за "сознательного нарушения Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками".

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