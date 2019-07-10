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среда, 10 июля 2019 20:19

Порошенко ответил на выпады в сторону украинской армии

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Порошенко ответил на выпады в сторону украинской армии

Команда "Европейской Солидарности", в составе которой профессиональные военные, добровольцы и волонтеры, в новом парламенте будет защищать украинскую армию и точно не позволит прокремлевской пятой колонне нанести удар в спину нашим военным. Об этом пятый президент Украины, лидер партии заявил во время встречи с ветеранами АТО в Мукачево.

"Есть вещи, которые мне сейчас не нравятся. Отменили парад. Кому он мешал? Хотят на сто тысяч сократить армию - разве мы позволим им это сделать во время войны? Хотят запретить армии стрелять в ответ - это значит превратить наших воинов в пленных, будут на линии фронта. Это называется реванш", - подчеркнул Порошенко.

"Единственный выход - 21 июля голосовать за наш "парламентский спецназ", партию "Европейская Солидарность". И когда в парламенте будут Михаил Забродский, Алексей Петров, Андрей Карпов "Полтава", Яна Зинкевич, основавшая "Госпитальеры" и другие добровольцы, ветераны и волонтеры - я уверен, что мы никому не позволим нанести армии удар в спину", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он поблагодарил бойцов за мужество и настоящий патриотизм. "Мы с вами, вашими усилиями сохранили Украину. И сегодня мы вместе должны защищать Украину. Мы должны реформировать Украину, защитить ее, сохранить государство. Сохранить армию, потому что армия сейчас находится под огромным давлением. В 2014 году ребята, которые были мобилизованы на фронт получали 600 гривен - это было неправильно. Мы сделали все от нас зависящее, и теперь они получают 29 000 гривен на линии фронта - и это правильный выбор государства, которое чтит себя себя и уважает", - подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер партии "Европейская Солидарность" также позвонил ветерану АТО, пограничнику, участнику "Игр непокоренных" Рустаму Росулу и передал ему привет от братьев и Марины Порошенко. "Я хочу сказать, что мы тебя очень уважаем, крепко жмем руку и чтобы все у тебя было хорошо. Большое спасибо за то, что ты делаешь для Украины!", - сказал Порошенко.

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10
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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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