"Попробуйте в Харькове купить украинскую газету" - Жадан о языковом законе

Писатель Сергей Жадан: Если бы закон о языке приняли в 1991-м, мы не имели бы многих политических проблем Фото: Тарас Подолян

Украинский язык до сих пор нуждается в защите и поддержке

Говорит в интервью журналу "Країна" писатель Сергей Жадан.

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"Попробуйте в Харькове купить украинскую газету. Найдете одно-два наименования. Или отыскать частную школу с преподаванием на украинском языке. Язык требует развития, нормализации. Закон пора было принять уже 28 лет как. Если бы его приняли в 1991-м, мы не имели бы многих политических проблем. Пока язык имеет неопределенный статус, до того времени будет основанием для политических манипуляций каждый раз перед выборами. Стоит только посмотреть, с чем шли на парламентские представители пророссийских сил ", - говорит писатель.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнале "Країна" от 18 июня.