Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен

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Инна Яровая вместе с мужем переехала в Варшаву. В 2016 году семья открыла самую маленькую кофейню в Польше на площади в 6 квадратных метров. Этим и прославились. А сейчас имеют сеть кофеен в разных городах и продают франшизу.

"Ведение бизнеса в Киеве и Варшаве существенно отличается. Например, поляки по-другому относятся к питью кофе. У них бизнес больше завязан на гастрономию. К кофе возьмут сырник или выпечку, а вот за понты поляки платить не будут. В Киеве хорошо шел кофе с красивым названием или какими-то необычными ингредиентами. Здесь более консервативно относятся к напитку и пище. Возьмут американо или американо с молоком, а к нему привыкшую шарлотку или сырник", - говорит Инна.

Говорит существенно отличается и старт бизнеса. В Украине наибольший всплеск посетителей при открытии заведения, а в Польше наоборот.

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"Поляки не побегут в новое заведение. Сначала к нему будут присматриваться. По нашим наблюдениям придут в новое заведение по трем рекомендациям: от друзей, знакомых и коллег. Было интересное исследование от организации "Хорека". По ее данным, 53% поляков за год не посетили ни одного нового заведения. Поэтому сначала надо заслужить репутацию, а потом в заведение будет заходить все больше людей. Например, наши кофейни, которые открываем в других городах, уже узнают " - говорит Инна.

В этом году семья планирует открыть первую кофейню в Праге. Имеют заведения в крупных городах Польши. Франшиза на открытие небольшой кофейни обойдется в $20 тыс кофейни с пекарней вдвое больше. Бизнес окупится за два года.

"Это бизнес, который построен на 10 злотых. Именно столько стоит чашка кофе. Чтобы что - то заработать, нужно обслуживать до тысячи клиентов в день", - объясняет Инна.

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