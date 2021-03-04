Показали, как на самом деле выглядел Ярослав Мудрый

Лицо Ярослава Мудрого воссоздали заново. Фото: Facebook

Ученые заново воссоздали лицо киевского князя Ярослава Мудрого, который правил в первой половине 11 века.

Голограмма с его изображением отныне будет демонстрироваться в заповеднике София Киевская. Об этом сообщает ТСН.

Уникальную призму сделали на заказ в Дании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Князя Ярослава Мудрого называли сватом Европы

Настоящее лицо Ярослава Мудрого воссоздали в рамках проекта "Украина. Возвращение истории".

До этого князя знали по изображению, созданном в советские времена.

Впрочем, с реальностью этот образ имеет мало общего. Настоящий князь был без долгой бороды и привлекательнее.

Киевский князь Святослав Храбрый одержал победу 3 июля 964-го над войском Хазарского каганата. Единственный сын киевского князя Игоря и княгини Ольги проводил активную внешнюю политику, значительно расширив территорию Русского государства.