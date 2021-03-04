Показали, как на самом деле выглядел Ярослав Мудрый

Ученые заново воссоздали лицо киевского князя Ярослава Мудрого, который правил в первой половине 11 века.
Голограмма с его изображением отныне будет демонстрироваться в заповеднике София Киевская. Об этом сообщает ТСН.
Уникальную призму сделали на заказ в Дании.
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Настоящее лицо Ярослава Мудрого воссоздали в рамках проекта "Украина. Возвращение истории".
До этого князя знали по изображению, созданном в советские времена.
Впрочем, с реальностью этот образ имеет мало общего. Настоящий князь был без долгой бороды и привлекательнее.
Киевский князь Святослав Храбрый одержал победу 3 июля 964-го над войском Хазарского каганата. Единственный сын киевского князя Игоря и княгини Ольги проводил активную внешнюю политику, значительно расширив территорию Русского государства.
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