Показали фото заснеженных Карпат

Карпаты засыпало снегом. Фото: NewsDay

Украинские Карпаты засыпало снегом.

Соответствующие снимки опубликовали в сети. Так Черногорский горный поисково-спасательный пост показал фото с горы Поп Иван в Facebook.

"По состоянию на 8:00 30.11.2019 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 ° С, ветер юго-западный 7-8 м/с, облачно, мелкий снег, туман, ограниченная видимость до 50 м", - говорится в сообщении.

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Снимками из снежных Карпат также делятся пользователи Instagram.

Зиму этого года прогнозируют умеренно теплой. Самым теплым ожидают январь.