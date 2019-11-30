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суббота, 30 ноября 2019 16:45

Показали фото заснеженных Карпат

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  Карпаты засыпало снегом. Фото: NewsDay
Карпаты засыпало снегом. Фото: NewsDay

Украинские Карпаты засыпало снегом.

Соответствующие снимки опубликовали в сети. Так Черногорский горный поисково-спасательный пост показал фото с горы Поп Иван в Facebook.

"По состоянию на 8:00 30.11.2019 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 ° С, ветер юго-западный 7-8 м/с, облачно, мелкий снег, туман, ограниченная видимость до 50 м", - говорится в сообщении.

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Снимками из снежных Карпат также делятся пользователи Instagram.

 

Зиму этого года прогнозируют умеренно теплой. Самым теплым ожидают январь.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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