Показали фото будущего моста через Днепр за 11 млрд грн

Турецкая компания Dogus Insaat Ve Ticaret A. S. победила в тендере по строительству Кременчугского моста через Днепр с ценовым предложением в 11,24 млрд грн.

Вантовый мост будет иметь 4 полосы движения, по 2 в каждом направлении, сообщает Укравтодор в Facebook.

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Автор: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

"Кременчугский мост на 95% будет построен из украинских материалов", - прокомментировал результаты аукциона глава Укравтодора Александр Кубраков.

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Длина моста вместе с подходами составит 1,7 км. На правом берегу он будет соединяться с дорогой Н-08, а на левом – с нынешней уличной дорожной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок общей длиной в более 3 км.

Автор: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Строительные работы начнутся в 2021 году, а завершатся в 2024-м.

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Компания Dogus Insaat ранее была задействована на строительстве терминала D в аэропорту Борисполь и Дарницкого моста в Киеве. Единственный действующий мост в Кременчуге - Крюковский. Он построен еще во времена Российской Империи, находится в аварийном состоянии. Через него проходят 2 важные для региона государственные дороги. Ближайшие к городу автодорожные мосты, которые соответствуют условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.