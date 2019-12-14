Погода удивляет: прогноз на 14 декабря

Назвали области, где 14 декабря будут мокрый снег Фото: hochu.ua

В Украине 14 декабря будет держаться нетипичная зимняя погода. В одних областях будет сухо, а в других лепить мокрый снег.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В Черниговской, Сумской, Закарпатской областях и в Карпатах ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории существенных осадков не будет.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточный, 7-12 м / с.

Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, на Закарпатье - до 8 градусов тепла, в южной части - 7-12.

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В 2020 году погода не раз удивит украинцев. Будет неурожайный год, полный погодных катаклизмов. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова. "Погода будет нестабильной, - говорит астролог. - Будем наблюдать резкие перепады давления и температур от мороза к жаре. Синоптики часто ошибаться в своих прогнозах. Зимой серьезные морозы провоцировать аварии в электросетях". По словам астролога, в 2020 году бесполезно рассчитывать на высокие урожаи.