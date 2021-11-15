Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео

Трубу не смогли отремонтировать. Фото: Mykhailo Lysenko

15 ноября в Днепре взорвали трубу бывшего метизного завода.

Заместитель мэра города Михаил Лысенко опубликовал видео сноса.

Труба стояла на ул. Набережной Заводской. На ее территории возведут строительный гипермаркет. Сначала из трубы хотели сделать арт-объект. Но выяснилось, что она в аварийном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв элеватора показали на видео

"В результате инструментального обследования обнаружили, что труба имеет наклон 35 см в сторону набережной. Есть серьезные просадки фундамента и сквозные трещины по длине трубы. К сожалению, ее пришлось демонтировать путем направленного взрыва", - рассказал Лысенко.

В ночь на 15 ноября в Днепре взорвали здание бывшего метизного завода. Сооружение стояло неподалеку от высоковольтных линий. Ликвидировать ее иным образом было невозможно. Взрыв раздался около 03:23. Здание находится рядом с ул. Набережной Заводской. Для безопасного проведения этого мероприятия участок дороги был перекрыт с двух сторон.