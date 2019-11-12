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вторник, 12 ноября 2019 22:07

Подозреваемых в нападении на ветерана АТО взяли под стражу

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Подозреваемых в нападении на ветерана АТО взяли под стражу
Подозреваемых взяли под стражу без возможности внесения залога. Фото: 5.ua

Суд взял под стражу на два месяца без возможности выйти под залог подозреваемых в нападении на ветерана АТО Игоря Панова и его жену.

Соответствующее решение во вторник, 12 ноября, принял Святошинский районный суд Киева, об этом со ссылкой на спикера столичной прокуратуры Надежду Максимец сообщает Украинская правда.

"Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу без права залога в отношении обоих подозреваемых. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте. Сами подозреваемые свою вину и любую причастность к этому преступлению не признают. На допросах они отказались от дачи показаний, ссылаясь на статью 63 Конституции", - отметила Максимец.

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По ее словам, после задержания были изъяты элементы одежды, предполагаемое орудие преступления и другие вещественные доказательства. Назначена судебно-медицинские экспертизы. В том числе, экспертиза ДНК.

В Киеве совершено жестокое нападение на ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан"), который служил в 90-м батальоне, и его жену. Супруги сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Дата
12
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