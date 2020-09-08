Под Житомиром к визиту Зеленского снова клали асфальт ночью

В поселке Озерное Житомирской области в ночь на 8 сентября стелили асфальт. Фото: pexels.com

В ночь на 8 сентября в поселке Озерное, что в 20 мин. езды от Житомира, перед приездом президента Владимира Зеленского в спешке клали асфальт.

Соответствующее видео в группе " Здравствуй, Озерное!" в Facebook опубликовал очевидец Сергей Горбатюк.

"Ждем и. О. Зе", - подписал видеозапись Горбатюк.

Пользователи комментируют: "Пусть по всему Озерному сделают", "Если ехать до конечной – там ямы по колено".

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Это не первый инцидент поспешной подготовки чиновников к запланированному визиту президента. До приезда Зеленского в Песочине ночью клали асфальт, а харьковские коммунальщики спешно красили бордюры, вытирали пыль на ограждениях вдоль тротуаров и даже побелили пеньки деревьев.