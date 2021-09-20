Под железной дорогой провалилась почва - движение поездов изменено

Поезд № 118 Черновцы – Киев отправится измененным маршрутом через Залещики и Тернополь. Фото: Укрзализныця

Из-за провала под железной дорогой на перегоне Новоселица - Мамалыга, в Черновицкой области изменили график движения поездов.

Вследствие сложного проседания грунта образовалась яма глубиной 6 м, сообщает Укрзализныця в Telegram. Восстановительные работы продлятся не менее 10 ч.

"Перевозчик доставляет пассажиров поезда № 117 Киев - Черновцы до конечной станции автотранспортом Львовской железной дороги", - говорится в сообщении.

Поезд №118 Черновцы – Киев отправится измененным маршрутом через Залещики и Тернополь. Из маршрута исключили остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы и Гречаны. Пассажиров с этих станций заберут отдельным рейсом согласно графику. Ориентировочное время задержки прибытия в Киев через объездной маршрут и прицепку дополнительных вагонов по направлению Каменец-Подольского по ст. Хмельницкий составит около 2 ч.

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28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки. Укрзализныце пришлось частично ограничить движение поездов. Ранения получили восемь военнослужащих. С 4 сентября движение возобновили.