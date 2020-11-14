По всей Украине предприниматели протестуют против карантина

Фото: "5 канал"

В Украине проходят митинги против карантина.

Предприниматели из Овруча Житомирской обл. перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, передает УНИАН.

"Сейчас перекрыто трассу Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский в городе Овруч. Около 50 человек участвует в акции. Организовано движение транспорта в объезд", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

В Ровно предприниматели митингуют против карантина выходного дня. Протестующие написали обращение к городскому голове Владимиру Хомко. Требуют разрешить работать на выходных, обещают соблюдать противоэпидемических требований, передает "5 канал".

В Черновцах более 300 предпринимателей "Калиновского рынка" перекрыли движение транспорта на ул. Старожучкивський путь, передает УНИАН.

Требуют отменить карантин на выходных.

Предприниматель Василий Шкробанец заявил, что из-за карантина выходного дня тысячи предпринимателей и работников рынка остаются без работы и заработка.

"Поэтому мы решили сегодня собраться, чтобы обратить внимание властей к нашим проблемам", - отметил он.

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Примерно 300 человек перекрыли улицу. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу.

В Харькове представители бизнеса протестуют у здания облгосадминистрации, сообщает "24 канал".

Там собралось более 1 тыс. человек. Представители Ассоциации рестораторов сообщили, что на митинг выйдет около 5 тыс. протестующих.

Митингующие принесли с собой миски, ложки и плакать. Митингующие заявили, что следует или отправить на полный локдаун всю страну и выплачивать украинцам финансовую помощь, либо вообще не вводить карантин выходного дня.

Карантин выходного дня не повлияет на проведение повторного голосования на выборах в ряде населенных пунктов Украины.