Пляжи популярного азовского курорта неожиданно опустели

На бальнеологическом курорте Азовского моря Кирилловка, что в Запорожской обл., несмотря на теплую и ясную погоду, внезапно опустели пляжи.

На Пересыпи, Федотовой косе и Бирючем отдыхающих практически нет, сообщает "РИА Мелитополь".

"Все, кто решил продлить отпуск и задержаться в Кирилловке до сентября, явно не прогадали", - пишет издание.

Фото: "РИА Мелитополь"

На центральном пляже азовского курорта можно насчитать не более двух десятков людей. В последние дни на море установился полный штиль, а температура воды комфортная для купания - + 23°C.

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В Бердянске Запорожской обл. в начале осени зацвели яблони. 4 сентября фото цветущей яблони сделала директор подросткового клуба "Современник" Татьяна Смолянинова.