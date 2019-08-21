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среда, 21 августа 2019 13:09

"Плачу, что живу среди таких" – Соколова записала трогательное видео о ВСУ

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&quot;Плачу, что живу среди таких&quot; – Соколова записала трогательное видео о ВСУ
За сутки ролик посмотрели более 6 тысяч пользователей. Фото: http://atr.ua

Украинская журналистка Янина Соколова записала видеообращение со словами благодарности украинским военным, которые защищают независимость государства на Донбассе.
Роликом телеведущая поделилась на своем YouTube-канале. Почти за сутки видео посмотрело более 6 тысяч пользователей.

"Я никогда не думала, что мне придется благодарить тебя. Почему никогда? Потому что я никогда не думала, что будет война. Сейчас я точно знаю, кто герой нашего времени, а кто — антигерой. Я абсолютно точно могу обрисовать своим детям, кто тот дядя или тётя, которые позволяют им с утра целовать меня. Которые позволяют им играться с их любимыми игрушками. Которые позволяют смотреть парады и гордиться, что в этой стране есть настоящие мужчины и женщины — сыновья и сёстры своей нации", — сказала Соколова.

Соколова также добавила, что когда встречает военных на улице, то накатываются слезы.

"Слёзы от того, что я живу среди таких, как ты. Всё, что я делаю — моя профессия, все мои проекты, вся моя смелость, вся моя душа — всё это благодаря тебе. Потому что я абсолютно точно знаю, что где-то на востоке или где-то в мирных городах есть человек, который для меня является настоящим идолом. Почему идолом? Потому что отдавать жизнь за собственную страну — это, наверное, самый крутой шаг, который может произойти в нашей жизни. Я благодарю тебя. Хочу сказать, что всё, что у нас есть здесь, в мирных городах, всё, что у нас будет в будущем, — это всё благодаря тебе", — добавила журналистка.

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Ранее Янина Соколова призналась, что больна раком и показала, как выглядит во время борьбы с недугом.

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