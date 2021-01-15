Пик похолодания: какой погоды ждать в выходные

В Киеве выходные ожидаются очень холодными. Ночью -12...15°С. Фото: pixabay.com

Арктическая воздушная масса уже дошла до Украины. В ночь на субботу прогнозируют -12...18°С.

В низинах, при прояснениях возможно до -25°С, а в ночь на воскресенье ожидается -15...23°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В южной части также будет морозно, однако на несколько градусов выше, ночью -9...14°С, днем -5...11°С.

В большинстве областей в дневные часы 16-17 января предполагается -10...15°С, в воскресенье в западной части -5...11°С. На дорогах - гололед. Преимущественно без осадков.

В Киеве выходные ожидаются очень холодными. Ночью -12...15°С, при прояснениях до -16...18°С. Днем выходными в столице -10. ..13°С. Также без существенных осадков. Гололедица.

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В Украине ожидаются ощутимые морозы до -20°С и снег. Пик похолодания наступит с 14 по 19 января. Температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января составит -13...20°С, местами возможно до -20...22°С.