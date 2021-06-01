Первый день лета - как оригинально поздравить друзей

С сегодняшнего дня начинается любимая пора большинства украинцев - лето. Это период теплых дней и ночей, отпусков, путешествий, длительных каникул, а соответственно незабываемых положительных эмоций.

Хочется разделить свою радость от прихода лета с близкими, даже несмотря на довольно прохладную погоду. Для этого Gazeta.ua предлагает интересные поздравления и открытки.

Автор: pixabay.com Поздравьте близких с первым летним днем

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Вот и наступило лето!

Мы его так долго ждали:

Много солнечного света,

Путешествия и дали,

Море, отдых, приключения,

Ночи звездные, тепло,

Чтобы каждое мгновение

Только радость нам несло!

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Лето! Лето, наступило,

Поздравляю с этим я,

Отдыха тебе желаю,

Радости, добра, тепла!

Лета яркого тебе, восторгов,

Веселиться, не грустить,

Настроенья чумового,

Все заботы позабыть!

***

Вот и наступило лето,

Все окончены запреты.

Будем дружно отдыхать,

И под солнцем загорать.

Поздравляю вас друзья,

Всем веселья и тепла.

Чтобы было все отлично,

Летом будем веселиться.

***

В первый день лета я спешу поздравить своих родителей. Они заслужили этот праздник, всю весну работая на огороде и сажая грядки. Так пусть же наслаждаются прекрасным июньским праздником и с нетерпением ждут плоды своего труда. Хочу пожелать им крепкого здоровья и благополучия.

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Поздравляю вас с первым днем ​​лета, мои дорогие друзья. Это замечательный праздник души и тела. Давайте будем радоваться теплым дням, которые ждут нас с вами впереди. Отдохнем на пляже, купаемся, наслаждаемся жарким солнышком. И не будем грустить о весне, совсем скоро придет новая.

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Поздравляю с первым днем ​​лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывает солнечную энергию и озарять позитив!

Фото: lifestyle.24tv.ua

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