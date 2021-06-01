Первый день лета - как оригинально поздравить друзей

С сегодняшнего дня начинается любимая пора большинства украинцев - лето. Это период теплых дней и ночей, отпусков, путешествий, длительных каникул, а соответственно незабываемых положительных эмоций.
Хочется разделить свою радость от прихода лета с близкими, даже несмотря на довольно прохладную погоду. Для этого Gazeta.ua предлагает интересные поздравления и открытки.
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Вот и наступило лето!
Мы его так долго ждали:
Много солнечного света,
Путешествия и дали,
Море, отдых, приключения,
Ночи звездные, тепло,
Чтобы каждое мгновение
Только радость нам несло!
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Лето! Лето, наступило,
Поздравляю с этим я,
Отдыха тебе желаю,
Радости, добра, тепла!
Лета яркого тебе, восторгов,
Веселиться, не грустить,
Настроенья чумового,
Все заботы позабыть!
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Вот и наступило лето,
Все окончены запреты.
Будем дружно отдыхать,
И под солнцем загорать.
Поздравляю вас друзья,
Всем веселья и тепла.
Чтобы было все отлично,
Летом будем веселиться.
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В первый день лета я спешу поздравить своих родителей. Они заслужили этот праздник, всю весну работая на огороде и сажая грядки. Так пусть же наслаждаются прекрасным июньским праздником и с нетерпением ждут плоды своего труда. Хочу пожелать им крепкого здоровья и благополучия.
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Поздравляю вас с первым днем лета, мои дорогие друзья. Это замечательный праздник души и тела. Давайте будем радоваться теплым дням, которые ждут нас с вами впереди. Отдохнем на пляже, купаемся, наслаждаемся жарким солнышком. И не будем грустить о весне, совсем скоро придет новая.
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Поздравляю с первым днем лета! Желаю, чтобы погода нас радовала и приносила множество ярких, теплых, солнечных дней. Чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывает солнечную энергию и озарять позитив!
1 июня церковь чтит память священномученика Патрикия Прусского и трех его пресвитеров. А в мире отмечают День защиты детей. Следует не забыть сегодня поздравить и именинников. День Ангела отмечают владельцы имен Анастасия, Дмитрий и Иван.
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