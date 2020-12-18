Первая европейская страна запретила празднование Нового года

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Португалии вводят новые ограничения.
Правительство страны отменило празднование Нового года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Антонио Коста.
31 декабря с 23:00 в Португалии будет действовать комендантский час.
"Мы должны полностью отказаться от празднования Нового года", - заявил премьер-министр журналистам.
Гражданам запретили покидать свои дома с 13:00 до 5:00 с 1 по 3 января.
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Праздничное зажжение главной елки страны на Софийской площади состоится 19 декабря в 19:00. Гостей площади будет приветствовать интерактивная голограмма Святого Николая.
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