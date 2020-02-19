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среда, 19 февраля 2020 19:05

Переводчик Моисей Фишбейн нуждается в помощи на лечение

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Переводчик Моисей Фишбейн нуждается в помощи на лечение
На фоне диабета возникла угроза ампутации ног. Фото: RFE/RL

Украинский поэт и переводчик 73-летний Моисей Фишбейн два месяца находится в столичной больнице "Феофания". У него угроза ампутации ног, которая возникла на фоне диабета. На лечение за рубежом требуется около 100 тыс. долларов.

Моисей Фишбейн Лауреат Премии имени Василия Стуса. Перевел на украинский язык поэзии Г. Гейне, Р. М. Рильке, Ш. Бодлера и других авторов. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, орденом Святого Равноапостольного князя Владимира Великого III степени и орденом "За интеллектуальную отвагу". Автор семи сборников стихов и переводов. Благодаря Моисею Фишбейну Израиль стал первым государством, принявшим на лечение детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Коллеги из Украинского ПЕН инициировали сбор средств для поэта.

"Сейчас Моисей Фишбейн находится в стабильном состоянии. Мы разрабатываем различные варианты его отправки за границу, транспортировать его сложно, потому что лежащий больний. По нашим подсчетам лечения за границей будет стоить почти 100 тыс. долларов. Это предусматривает 2 операции, долгую реабилитацию, в целом лечение займет около 3 месяцев. Тех денег, которые собрали через ПЕН-клуб, пока не достаточно. Есть только треть суммы", - рассказал Иосиф Зисельс, координатор сбора средств.

На лечение Моисея Фишбейна планируют отправить в Австрию или Израиль.

Реквизиты для помощи:

ОО "Украинский центр международного ПЕН-клуба"

АО КБ "Приватбанк"

МФО банка 320649

N счета UA603206490000026008052745589

ЕГРПОУ организации 39829861

Назначение платежа - благотворительная помощь на лечение Моисея Фишбейна

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