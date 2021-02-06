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суббота, 06 февраля 2021 17:57

"Пересадка печени, кома и 10-минутная остановка сердца" - мать умоляет помочь на лечение сына в Китае

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Автор: Фото предоставлено Ольгой Роик
  6-летний Роман Роик из Владимира-Волынского на Волыни в результате пересадки печени имеет поражение мозга. Нуждается в помощи на лечение в Китае.
6-летний Роман Роик из Владимира-Волынского на Волыни в результате пересадки печени имеет поражение мозга. Нуждается в помощи на лечение в Китае.

6-летний Роман Роик из Владимира-Волынского на Волыни в результате пересадки печени имеет поражение мозга. Требует очередной операции. Но перед тем нужно стабилизировать состояние ребенка. Необходимо пройти хотя бы четыре курса лечения в Китае. Стоимость одного составляет $15 тыс.

"Мой сынок с самого рождения борется за жизнь. В три месяца перенес сложную операцию Касая. А в 11 месяцев была пересадка печени, кома 10-минутная остановка сердца. Вследствие чего Рома потерял все навыки. Врачи сказали, что он не будет жить. Через год случилось кровоизлияние, до 40 температура. Дважды оперировали. В Польше будут делать еще одну операцию, но надо стабилизировать состояние ребенка. Мы уже дважды были на лечении в Китае и есть результат. Рома лучше держит спинку, голову, наблюдает, произносит звуки. В китайской клинике нам готовы помогать и в дальнейшем. Нужно еще хотя бы 4 курса. Стоимость одного курса составляет 15 тысяч долларов. Фонды в Украине по закону не могут собирать средства на Китай. Поэтому обращаюсь к неравнодушным людям, которые не раз нам помогали. Опять прошу откликнуться спасти жизнь моего сына. Это та соломинка, за которую я цепляюсь и надеюсь, что нам помогут", - рассказала Gazeta.ua мать Ольга Роик.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: гривна - 5168 7573 9487 3857 или доллар - 5168 7573 9413 8004 (Роик Ольга Юрьевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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