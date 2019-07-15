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понедельник, 15 июля 2019 15:45

Перекрыли международную трассу - активисты требуют ремонта дороги

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Перекрыли международную трассу - активисты требуют ремонта дороги
На Буковине активисты перекрыли международную трассу. Фото: скрин с видео.

На Буковине активисты тормозят движение по трассе международного значения Доманово - Тереблеччя, ведущей к границе с Румынией.

"Полсотни человек стоят на обочине и останавливают все грузовики. Пропускают только легковушки и общественный транспорт", - говорится в сообщении "ТСН".

Отмечается, что требования протестующих - капитальный ремонт трассы, которая утонула в ямах.

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"Дорога пролегает через Черновцы, но ехать ней, утверждают протестующие, через выбоины стало невозможно", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за 2 года в Украине построили 6800 км дорог. Это больше, чем за предыдущие 10 лет. А 2019-го Укравтодор планирует отремонтировать 305 объектов. По его словам, с начала года уже выполнены более 26% работ.

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15
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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