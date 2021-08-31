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вторник, 31 августа 2021 14:32

Переход на э-больничные снова переносят: назвали причину

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Переход на э-больничные снова переносят: назвали причину
Сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но не везде. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Полный переход на электронные больничные в Украине перенесли на 1 октября, поскольку не все медики освоили систему.

Украинские больницы должны были начать оформление медзаключений о временной нетрудоспособности в электронном виде с 1 сентября этого года, но не все врачи сейчас имеют доступ к коммуникациям, сообщает Минздрав. Приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных уже готов, передает "Суспільне".

"Ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы в глубинках, которым нужно чуть больше времени, сейчас тестируют приказ, который отсрочит полный переход", - заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ.

В то же время уже более 2 тыс. медучреждений могут выдавать электронные справки. Это значит, что оформлять больничные в электронном формате уже можно, но до октября некоторые медучреждения еще будут выдавать и бумажные листы нетрудоспособности.

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Электронный больничный планировали ввести с 1 апреля 2020 года, однако этого не произошло из-за технических проблем.

Листок нетрудоспособности будет иметь фиксированный срок. Человек может не идти в больницу, чтобы закрыть его, а выйти сразу на работу. Если пациент не выздоровел, то должен обратиться к врачу и продлить пребывание на больничном. В Минздраве уверены, что благодаря этой системе соответствующие органы смогут отслеживать, есть ли больничные настоящими. Это поможет бороться с мошенниками, которые продают документ.

В июне в украинских медицинских учреждениях начали оформлять электронные больничные. Продолжается переходный период.

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