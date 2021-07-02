Педикюр, массаж и ванночки для ног - как расслабиться в конце рабочей недели

Внимания потребуют поджелудочная и щитовидная железы. Фото: pixabay.com

2 июля перегружать желудок не следует. Впоследствии лишних килограммов избавиться будет нелегко. Попробуйте вегетарианскую кухню. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут беспокоить гормональные нарушения, - говорит астрологиня. - Внимания потребуют поджелудочная и щитовидная железы. Может задерживаться начало цикла у женщин. Теплые ванночки для ног перед сном улучшат ваше самочувствие. Для полноценного отдыха в конце дня можно сделать массаж стоп. Не допускайте обезвоживания организма. Промывайте почки. Вечером позвольте себе дольше полежать в теплой ванне. Отложите операции на органах дыхания. Не медлите с лечением ринита и гайморита".

Овен

Обостряются болезни печени и желчного пузыря. Удаляйте из рациона тяжелые жиры. Откажитесь от пирожных и тортов.

Телец

Повышается риск образования эрозии. Больше внимания уделите интимной гигиене.

Близнецы

Будет наблюдаться тенденция к повышению артериального давления. Гипертоникам следует позаботиться о себе.

Рак

Отложите начало курса физиотерапевтических процедур. Реабилитацию после перенесенных травм начните с упражнений в воде.

Лев

Застойные явления в легких дадут о себе знать. Будет возникать одышка. Введите в дневной распорядок дыхательную гимнастику.

Дева

Бодрствуйте во время занятий спортом. Берегите голову от травм. Следствием может стать снижение остроты зрения.

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Весы

Будут беспокоить тревожные сны. Старайтесь не ссориться ни с кем вечером. Не читайте в постели.

Скорпион

Не занимайтесь протезированием зубов. Вы не будете довольны результатом работы врача. Хорошо пройдет лечение болезней десен

Стрелец

Не делайте проколов на теле и татуировки. На коже появятся воспаления. Будет долго заживать и неэстетично смотреться.

Козерог

Могут возникать сбои в процессе обмена веществ. Это может сказаться на вашей внешности. Не экспериментируйте с новыми диетами. Ограничьте размер порции на тарелке.

Водолей

Ускоряется процесс отложения солей в суставах. Ухудшается подвижность конечностей. Посетите тренажерный зал и бассейн.

Рыбы

Активизируйте кровообращение. Дайте телу возможность много двигаться. Больше ходите босиком.

Астролог сделала прогноз на 2 июля и объяснила, почему этот день такой особенный.