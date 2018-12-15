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Патриарх Варфоломей поздравил новоизбранного Предстоятеля УПЦ

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Патриарх Варфоломей поздравил новоизбранного Предстоятеля УПЦ
6 января 2019 Вселенский патриарх вручит предстоятелю УПЦ Томос об автокефалии. Фото: Прямий

Вселенский патриарх Варфоломей поговорил по телефону с новоизбранным предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Епифанием и поздравил его.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - пишет ВВС-Украина.

Это может означать признание Объединительного собора Вселенским патриархом.

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Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

После избрания он заявил, что двери украинской автокефальной церкви открыты для всех.

На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. Согласно документу официальное название единой украинской поместной автокефальной православной церкви согласно Уставу – Православная церковь Украины. Титул предстоятеля - Блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В РПЦ заявили. что участники Объединительного собора "будут стерты из исторической памяти".

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Дата
16
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