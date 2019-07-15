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понедельник, 15 июля 2019 04:05

Патриарх Варфоломей подтвердил независимость ПЦУ

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Патриарх Варфоломей подтвердил независимость ПЦУ
Патриарх Варфоломей заверил, что ПЦУ является самостоятельной церковью. Фото: 112

Автокефальная Православная церковь Украины ничем не отличается от любой другой православной автокефальной поместной церкви в мире.

Константинопольский патриархат оказывает ей помощь исключительно, как церковь-мать, рассказал Вселенский патриарх Варфоломей в интервью ТСН.

"Наш патриархат является истинной Материнской Церковью, и как истинная мать он, по примеру премудрого Соломона, по восстановлению тех, кто был в расколе, в течение трех месяцев провел там Объединительный собор. Он услышал и принял официальное прошение всего Собора об автокефалии. И тогда он предоставил им статус автокефалии. Или вы считаете, что для Патриархата было легко в течение всех этих лет переживать отлучение детей от объятий и поддержки матери? Ни в коем случае! Наоборот! Материнская Церковь, что с таким тяжким трудом катехизировала, крестила, очистила и научила своих детей, создала для них азбуку, в силу внешних обстоятельств была вынуждена сказать им: "Детки, теперь вы должны сами справляться и жить самоуправлением. Но когда вам будет очень тяжело, ваша Мать всегда рядом с вами и готова помочь вам всеми своими духовными ресурсами, особенно своим опытом", – заявил Варфоломей, фактически признав самостоятельность ПЦУ наряду с другими поместными церквями.

Церковный иерарх высказал сожаление о поведении почетного патриарха ПЦУ Филарета. По словам Варфоломея, тот изначально "должен был бы стать наставником для своего духовного сына Епифания, однако выбрал другой, неправильный путь".

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Ранее сообщалось, что синод Православной церкви принял решение лишить Филарета права управления Киевской епархией и, соответственно, контроля над местными храмами и монастырями. Такое решение синод ПЦУ принял после проведения Филаретом "собора" для восстановления деятельности УПЦ Киевского патриархата. Также ПЦУ исключила из своего состава епископата двух иереев, которые приехали 20 июня на "собор" Филарета из России.

Напомним, что так называемый "поместный собор" уже несуществующей Украинской православной церкви Киевского патриархата отменил решение ликвидации УПЦ КП и отказался от томоса об автокефалии.

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