Библиотеку модернизировали, чтобы поощрить молодежь развиваться. Фото: depositphotos.com

В Черкасской области открыли фитнес-библиотеку. Рядом со стеллажами поставили тренажеры, гантели и фитнесбол.

Так поощряют молодежь приходить в библиотеку в Моринцах Корсунь-Шевченковского района. Зал для тренировок открыли три месяца назад. С тех пор посетителей приходить ежедневно все больше. Особенно среди мальчиков-старшеклассников.

"С недавних пор прихожу в библиотеку раза в неделю. Хотя раньше бывал здесь нечасто. Качаю пресс, поднимаю гантели. Вот я пришел, позанимался, взял книгу, почитал. Затем снова позанимался, почитал. Тренируя тело, тренирую и мозг", - говорит Владислав Сидоренко.

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Для тех посетителей, которые не умеют выполнять упражнения правильно, тренером выступает библиотекарь Лариса Стрикаль. Она помогает находить программы тренировок в специализированной литературе.

"Когда предложили такую ​​модернизацию библиотеки, я боялась. Не знала, как это реализуется. Но со временем, увидела, что это хорошая задумка. Сначала посетителей было не много. Но последний месяц - толкутся постоянно. Заходят местные дети, и те, которые к бабушке в гости приехали. По сравнению с прошлыми годами, читать стали намного больше. Планируем продлить график работы библиотеки, чтобы дети не мерзли на холоде. А было куда прийти, почитать, поговорить", - говорит она.

Создание фитнес-библиотеки стоило местной территориальной общине 60 тыс. грн.

"Идею предложила мой заместитель Лилия Жуковская. Хотели сделать библиотеку центром притяжения для молодежи. Чтобы здоровый образ жизни сочетался с книгами. Планируем еще провести туда скоростной интернет и поставить новые компьютеры", - говорит председатель Моринской ОТГ Анатолий Ведута.

В Виннице появилась необычная уличная библиотека. Она находится в парке возле Винницкого масложиркомбината. Теперь жители этого микрорайона и жители города взять книгу из шкафа и почитать ее сидя в уютной зеленой зоне.