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вторник, 26 января 2021 14:30

Открыла собственный канал и нашла хорошую работу: украинка издала книгу о легализации в Польше
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Ольга Колинько знает о легализации в Польше почти все. Она написала книгу, в которой описала много ситуаций, с которыми сталкиваются украинцы, белорусы и прочие русскоязычные люди при легализации в Польше.

"Шесть лет назад приехала в Гданьск. Город искала целенаправленно. До этого год жила в Швеции у Балтийского моря. В прошлом году переехала в Гдыню. Если честно до последнего не хотелось в Польшу, но решение было принято из-за легализации и иностранного языка. Причиной переезда было то, что я не могу сидеть на месте долго в одной стране. Но и желание жить в Европе никогда не покидало меня", - рассказывает Gazeta.ua Ольга

В Украине Ольга продала бизнес, оформила рабочую визу и поехала на работу. Языка не знала. Посетила несколько занятий, но преподаватель не понравился.

Ольга Колинко написала книгу о легализации в Польше. В ней 16 самых актуальных тем, которые интересуют людей. Книга стоит 50 злотых, около 400 грн
Фото: olgakolinko
Ольга Колинко написала книгу о легализации в Польше. В ней 16 самых актуальных тем, которые интересуют людей. Книга стоит 50 злотых, около 400 грн
Ольга Колинко написала книгу о легализации в Польше. В ней 16 самых актуальных тем, которые интересуют людей. Книга стоит 50 злотых, около 400 грн
Ольга Колинко написала книгу о легализации в Польше. В ней 16 самых актуальных тем, которые интересуют людей. Книга стоит 50 злотых, около 400 грн
Ольга Колинко написала книгу о легализации в Польше. В ней 16 самых актуальных тем, которые интересуют людей. Книга стоит 50 злотых, около 400 грн

"Не скажу, что было легко. Пережила многое, даже было такое, что в холодильнике лежала 1 сосиска и занимала деньги у чужих людей для оплаты квартиры. Первое, что меня удивило в Польше это отзывчивость поляков. На моем пути попадались самые отзывчивые люди и благодаря тому что я не боялась общаться, смогла быстро адаптироваться", - добавляет Ольга Колинько.

Первая работа была уборщицей в гостинице.

"После открытия канала очень много польских фирм начало предлагать работу. Работала как офисный работник, рекрутер и дошла до Менеджера HR. На данный момент работаю, как специалист по трудоустройству и легализации иностранцев на территории в Сопоте. А живу на 3 города. В Гданьске - друзья, в Сопоте - работаю, а в Гдыне - живу. Поэтому целое Труймясто мой дом",- говорит Ольга.

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Украинка уверяет, что нет правил как пережить адаптацию, кому-то достаточно несколько месяцев, а кому-то нужны годы.

"Самое главное-снять розовые очки и сортировать информацию, которая находится в Интернете. Также нужно учить польский язык, проверять работодателя, интересоваться законами и не выходить на работу без заключенного договора и разрешения. Не создавать русскоязычные секты, а находить поляков-друзей. Мешало адаптации, то что не было столько информации как сейчас о Польше. За не знание всех законов, было немного сложно понять что за чем нужно сделать, чтобы остаться легально", - говорит Ольга.

Украинка предоставляет консультации по легализации и адаптации в Польше.

"Блог начала вести в 2016 году на Ютубе и с 2018 перешла еще на Instagram. Раньше не было столько нужной информации, сколько есть сейчас. А я очень любознательный человек и пока не сделаю как должно быть не успокоюсь. Подписчиков чаще всего интересует как переехать семьей и как получить гражданство Польши. Очень много вопросов об ускорении дела по ВНЖ. Так выпустила книгу по легализации, в которой собрано 16 важнейших тем. В прошлом году его купило более 150 человек. Стоит такая книга 50 злотых, около 400 гривен", - добавляет украинка.

Для проживания в Польше нужно зарабатывать 6 тысяч злотых на семью. Об этом рассказывает львовянка Оксана Шевченко, которая ведет блог в Инстаграм. Самая большая статья расходов-жилье. Питание обойдется в 300-400 злотых на семью в неделю. Но если в семье работают двое, то заработанного вполне будет хватать.

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