Освобожденные украинские моряки уже в Киеве - СМИ

Украинские моряки, которых удерживали в русском плену, уже в Киеве. Фото - ТСН

Украинские моряки, которых удерживали в русском плену, уже прибыли в Киев.

Где именно находятся сейчас - пока неизвестно. Об этом сказал родственник одного из бывших пленных, передает Радио Свобода.

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"Мы получили такую ​​информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

25 ноября в прошлом году российские пограничники напали на корабли в нейтральных водах Черного моря. Захватили суда "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу" и взяли в плен 24 моряков.