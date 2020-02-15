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суббота, 15 февраля 2020 11:03

Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину
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15 февраля 2013 в рамках декоммунизации Украины повалили первый памятник лидера большевиков Владимира Ленина. Событие произошло около 15:00 в городе Охтырка Сумской области. Организаторами стали члены всеукраинского объединения "Свобода".

Активисты повалили памятник Ленину в Охтырке на Сумщине
Фото: unian.ua
Активисты повалили памятник Ленину в Охтырке на Сумщине
Активисты повалили памятник Ленину в Охтырке на Сумщине
Активисты повалили памятник Ленину в Охтырке на Сумщине
Памятник Ленину в Охтырке коммунисты восстановили в одну ночь

Памятник советскому идолу был сделан из цемента и окрашен бронзовой краской. Стоял на высоком постаменте посреди площади имени Ленина, теперь Успенской. В день сноса там собралась большая толпа активистов и прохожих. Фигуру вождя обмотали тросом и потянули с помощью грузовика "Зил". Памятник разлетелся на куски, остались только ноги.

Местные активисты заявляли, что постамент хотели демонтировать еще в начале 2000 года согласно Указу Президиума Верховной Рады Украины от 30 августа 1991 года "О запрете деятельности Компартии Украины", но бывшая районная партноменклатура защищала своего кумира.

"Все цивилизованные государства бывшего соцлагеря уже давно запретили любые проявления коммунистической идеологии и символики, что закреплено в законодательстве этих государств. К сожалению, некоторые до сих пор не могут осознать всего ужаса от преступной деятельности коммунистического режима в годы оккупации Украины, никак не могут расстаться с последними воспоминаниями о тех зловещих для нашего государства временах. Коммунистическая символика и идеология не имеют места в европейской Украине, и если любое ее проявление не может устранить власть - мы устраним собственными силами. Отмечу: мы только выполнили закон о декоммунизации, а нам местные прислужники оккупации пытались доказать, что это, видите ли, "элемент благоустройства", - отметил нардеп Украины VII созыва Игорь Мирошниченко.

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За такой поступок активистов забрали в райотдел милиции для дачи показаний. А члены местной Компартии даже опубликовали официальное заявление, в котором потребовали наказать причастных к событию.

"Мы, коммунисты Сумщины, предупреждаем, что сегодня эти мерзавцы нагло и безнаказанно валят памятники, сжигают книги, топчут и унижают память миллионов людей, а завтра будут уничтожать и расстреливать людей за идеи и их мысли, которые они не разделяют. Выражаем решительный протест таким действиям обезумевших ультранационалистов. Мы требуем от власти привлечь к ответственности и наказать инициаторов этого беспредела. Мы не дадим издеваться над нашим прошлым", - говорится в заявлении коммунистов.

Впоследствии правоохранители таки возбудили уголовное дело в отношении события. Участников обвинили в хулиганстве. А памятник Ленину восстановили за ночь 12 марта. Однако 24 февраля 2014-го снова снесли, а на его место установили флаг Украины.

В городе Новгород-Северский на Черниговщине демонтировали последний в Украине памятник Владимиру Ленину. Ленин простоял здесь 2,5 года после принятия закона о декоммунизации. Мэр города Олег Бондаренко выставил его на продажу. Объявление разместил на портале OLX.

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Дата
15
февраля

Остались только ноги: в Украине впервые разбили памятник Ленину

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