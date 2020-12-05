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суббота, 05 декабря 2020 09:28

Ощутимо потеплеет, местами до +12: назвали регионы

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Ощутимо потеплеет, местами до +12: назвали регионы
5 декабря на всей территории Украины будет сухо, в некоторых областях обещают туман. Фото: pixabay.com

В субботу, 5 декабря, на всей территории Украины будет сухо, в некоторых областях обещают туман.

Ощутимо потеплеет на западе Украины, днем ​​до +5...+ 12 градусов. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В западных областях местами туман, в северных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях, местами и в южной части порывы 15-20 м/с.

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Температура днем ​​4-9° тепла, на Закарпатье до 12°, на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, на Луганщине до 8° мороза, днем ​​от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве в субботу синоптики прогнозируют облачную, но сухую погоду. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ​​0-2° тепла.

2020 года, скорее всего, вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации ООН - ВТО, этот год может побить рекорд 2016-го.

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